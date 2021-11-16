TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yarın oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:
Hacettepe-68 Aksaray Belediyespor (Yenimahalle Hasan Doğan)
Kızılcabölükspor-Kuşadasıspor (Kızılcabölük Semt)
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Alanya Milli Egemenlik)
Siirt İl Özel İdaresi-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Siirt Atatürk)
Alagöz Holding Iğdır-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Iğdır Şehir)
Bayrampaşa-Bitexen Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Elazığ Doğukent)
İskenderunspor-Çarşambaspor (İskenderun 5 Temmuz)
52 Orduspor-Yomraspor (Yeni Ordu)