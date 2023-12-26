TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. TFF, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz’un listeye eklendiğini belirtti.

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