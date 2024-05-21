TFF 2. Lig'e düşen Altay’da Ceyhun Gülselam kalıyor

Haberin Devamı

Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık sezonunu yaşayan Altay, borçları ve lisans eksiklikleri sebebiyle toplam eksi 9 puan silme cezası alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

10 puanla Trendyol 1. Lig’i 17. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, kümede kalamayarak TFF 2. Lig’e düştü.

Oyuncularının maaşlarını ödeyemeyen ve 670 Milyon TL borcu bulunan siyah-beyazlılarda sezonun sona ermesiyle yaprak dökümü de başladı.

Birçok oyuncu maaşlarını temin edemediği için kulübe ihtarname çekerek serbest kalma hakkını elde ederken, siyah-beyazlıların tecrübeli isimlerinden Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya’nın yola devam kararı aldığı öğrenildi.

36 yaşında bulunan bu iki oyuncu herhangi bir ödeme almamasına rağmen 2025 yılında bitecek olan sözleşmelerini tamamlamayıp gelecek sezon sonunda da futbolu İzmir ekibinde noktalamak istiyor.

Haberin Devamı

Ceyhun ve Özgür’ün de kurulu düzenlerini bozmama isteği ve zor zamanlardan geçen Altay’ı yalnız bırakmamak için bu kararı aldığı ifade edildi.