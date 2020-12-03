Misli.com 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta günün flaş sonucu! Tam 9 gol... (2. Lig maç sonuçları)
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup, bugün oynanan karşılaşmalarla devam ederken çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
TFF 2. Lig heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, Şanlıurfaspor deplasmanında 2-0 galip geldi ve 13. haftada 12. galibiyetini alarak açık ara farkla liderliğini devam ettirdi.
Hekimoğlu Trabzon da Çorumspor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise Bodrumspor, Mamak'ı 7-2 mağlup ederek günün en farklı sonucuna imza attı. Lider Eyüpspor ise Etimesgut'u 4-1 yenerek 4 puan farkla liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de günün sonuçları şu şekilde;
BEYAZ GRUP
Amedspor 3-1 İnegölspor
Ankara Demirspor 3-3 Ergene Velimese
Hekimoğlu Trabzon 1-0 Çorumspor
Hacettepe 3-0 Gümüşhanespor
Kahramanmaraş 2-1 Afjet Afyonspor
Şanlıurfaspor 0-2 Manisa FK
Uşakspor 1-1 Sarıyer
KIRMIZI GRUP
1922 Konyaspor 1-0 Kastamonuspor
Bodrumspor 7-2 Mamak
Eyüpspor 4-1 Etimesgut
Vanspor 2-2 Serik Belediyespor
Karacabey Belediyespor 1-0 Pendikspor
Kırklarelispor 0-0 Karabükspor
Pazarspor 4-0 Bayburt
Tarsus 4-0 Turguluspor
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle