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Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta günün flaş sonucu! Tam 9 gol... (2. Lig maç sonuçları)

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Misli.com 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta günün flaş sonucu! Tam 9 gol... (2. Lig maç sonuçları)
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TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup, bugün oynanan karşılaşmalarla devam ederken çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

TFF 2. Lig heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, Şanlıurfaspor deplasmanında 2-0 galip geldi ve 13. haftada 12. galibiyetini alarak açık ara farkla liderliğini devam ettirdi.

Hekimoğlu Trabzon da Çorumspor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ise Bodrumspor, Mamak'ı 7-2 mağlup ederek günün en farklı sonucuna imza attı. Lider Eyüpspor ise Etimesgut'u 4-1 yenerek 4 puan farkla liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de günün sonuçları şu şekilde;

BEYAZ GRUP

Amedspor 3-1 İnegölspor

Ankara Demirspor 3-3 Ergene Velimese

Hekimoğlu Trabzon 1-0 Çorumspor

Hacettepe 3-0 Gümüşhanespor

Kahramanmaraş 2-1 Afjet Afyonspor

Şanlıurfaspor 0-2 Manisa FK

Uşakspor 1-1 Sarıyer

KIRMIZI GRUP

1922 Konyaspor 1-0 Kastamonuspor

Bodrumspor 7-2 Mamak

Eyüpspor 4-1 Etimesgut

Vanspor 2-2 Serik Belediyespor

Karacabey Belediyespor 1-0 Pendikspor

Kırklarelispor 0-0 Karabükspor

Pazarspor 4-0 Bayburt

Tarsus 4-0 Turguluspor

Misli.com 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grupta günün flaş sonucu Tam 9 gol... (2. Lig maç sonuçları)

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