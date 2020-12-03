Misli.com 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta günün flaş sonucu! Tam 9 gol... (2. Lig maç sonuçları)

TFF 2. Lig heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, Şanlıurfaspor deplasmanında 2-0 galip geldi ve 13. haftada 12. galibiyetini alarak açık ara farkla liderliğini devam ettirdi.

Hekimoğlu Trabzon da Çorumspor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ise Bodrumspor, Mamak'ı 7-2 mağlup ederek günün en farklı sonucuna imza attı. Lider Eyüpspor ise Etimesgut'u 4-1 yenerek 4 puan farkla liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de günün sonuçları şu şekilde;

BEYAZ GRUP

Amedspor 3-1 İnegölspor

Ankara Demirspor 3-3 Ergene Velimese

Hekimoğlu Trabzon 1-0 Çorumspor

Hacettepe 3-0 Gümüşhanespor

Kahramanmaraş 2-1 Afjet Afyonspor

Şanlıurfaspor 0-2 Manisa FK

Uşakspor 1-1 Sarıyer

KIRMIZI GRUP

1922 Konyaspor 1-0 Kastamonuspor

Bodrumspor 7-2 Mamak

Eyüpspor 4-1 Etimesgut

Vanspor 2-2 Serik Belediyespor

Karacabey Belediyespor 1-0 Pendikspor

Kırklarelispor 0-0 Karabükspor

Pazarspor 4-0 Bayburt

Tarsus 4-0 Turguluspor

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