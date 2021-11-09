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TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları yarın yapılacak

#TFF 2. Lig#TFF#2. Lig
TFF 2. Ligde 12. hafta maçları yarın yapılacak

Futbolda TFF 2. Lig'in 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Gruplarda tamamı saat 13.00'te başlayacak 12. hafta maçlarının programı şöyle:

- Beyaz Grup
Eskişehirspor-Isparta 32 (Eskişehir Yeni)
Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçekler)
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)
Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)
Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)
Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
Kırşehir Belediyespor-Uşakspor (Kırşehir AHİ)
Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)
Ankara Demirspor-Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)

- Kırmızı Grup
Serik Belediyespor-Niğde Anadolu (Serik İsmail Oğan)
Kahramanmaraşspor-İnegölspor (7 Ocak)
Sivas Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
An Zentum Bayburt Özel İdare-Ankaraspor (Bayburt Genç Osman)
Sarıyer-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)
Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK (Çorum Şehir)
Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor (Mustafa Kemal Atatürk)
Sakaryaspor-Afjet Afyonspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Turgutluspor-Adıyaman FK (Turgutlu 7 Eylül)
Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

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