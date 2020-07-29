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GeriFutbol TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: 'Alınan karar mutluluk verici'
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Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: 'Alınan karar mutluluk verici'

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: 'Alınan karar mutluluk verici'
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TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bütün liglerde küme düşmenin kaldırıldığını açıklaması sonrası Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu.

Federasyonun kararını olumlu karşılayan Volkan Can, pandemi döneminde her kulübün sıkıntı çektiğini belirterek, "Ülkemiz için hayırlı olsun. Pandemi döneminde bütün kulüpler sıkıntı çekmişti, hiçbir takım istediği futbolu oynayamamıştı. Böyle bir karar bizim için çok sevindirici oldu. Adil bir karar olduğunu düşünüyorum. En büyük sevindirici olay ise Bölgesel Amatör Liglerde sorunlar vardı onlar için çok büyük bir artı oldu. Trakya’dan artık 4 temsilcimiz var, önümüzdeki yıl 2. ve 3. liglerde 106 takım olacak iyi mücadeleler olacak." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon artacak takım sayısıyla ilgili şunları söyleyen Volkan Can, "2. Lig’de bir sıkıntı olmadı sadece 3. Lig’de 4. Grup kuruldu, 67 takımdan yine bir denge olacak seneye de 4’er takım düşecek gibi gayet normal." diye konuştu.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: Alınan karar mutluluk verici

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