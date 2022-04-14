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TFF 2. Lig ekibi Adıyaman FK'ye hoca dayanmıyor! 10. teknik direktör...

#Futbol#Adıyaman FK#Cüneyt Dumlupınar
TFF 2. Lig ekibi Adıyaman FKye hoca dayanmıyor 10. teknik direktör...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adıyaman FK, 2021-2022 sezonunda onuncu teknik direktör olarak Cüneyt Dumlupınar ile anlaştı.

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK'ye teknik direktör dayanmıyor. Sezona Tolgay Kerimoğlu ile başlayan Adıyaman FK, dokuzuncu teknik direktörü ile yollarını ayırdığını duyururken Cüneyt Dumlupınar ile bir kez daha sözleşme imzaladı.

Bu sezon ikinci kez Adıyaman FK'yi çalıştıracak olan Dumlupınar, önceki döneminde 6 maçta görev almıştı.

EN FAZLA 9 MAÇ

Teknik direktörün dayanmadığı Adıyaman FK'de bu sezon en fazla süre alan isim ise 9 maçla Süleyman Bilgin oldu.

İşte Adıyaman FK'de görev yapan teknik direktörler ve aldıkları süreler:

Tolgay Kerimoğlu - 2 maç

Uğur Balcıoğlu - 2 maç

Fatih Akyel - 4 maç

Ergün Işık - 2 maç

Erol Kapusuz - 3 maç

Cüneyt Dumlupınar - 6 maç

Süleyman Bilgin - 9 maç

Sadi Ceri - 4 maç

Özer Karadaş - 2 maç

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#Futbol#Adıyaman FK#Cüneyt Dumlupınar

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