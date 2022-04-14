TFF 2. Lig ekibi Adıyaman FK'ye hoca dayanmıyor! 10. teknik direktör...

TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK'ye teknik direktör dayanmıyor. Sezona Tolgay Kerimoğlu ile başlayan Adıyaman FK, dokuzuncu teknik direktörü ile yollarını ayırdığını duyururken Cüneyt Dumlupınar ile bir kez daha sözleşme imzaladı.
Bu sezon ikinci kez Adıyaman FK'yi çalıştıracak olan Dumlupınar, önceki döneminde 6 maçta görev almıştı.
EN FAZLA 9 MAÇ
Teknik direktörün dayanmadığı Adıyaman FK'de bu sezon en fazla süre alan isim ise 9 maçla Süleyman Bilgin oldu.
İşte Adıyaman FK'de görev yapan teknik direktörler ve aldıkları süreler:
Tolgay Kerimoğlu - 2 maç
Uğur Balcıoğlu - 2 maç
Fatih Akyel - 4 maç
Ergün Işık - 2 maç
Erol Kapusuz - 3 maç
Cüneyt Dumlupınar - 6 maç
Süleyman Bilgin - 9 maç
Sadi Ceri - 4 maç
Özer Karadaş - 2 maç