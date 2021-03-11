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GeriFutbol TFF, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin 13 Mart'ta başlayacağını açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

TFF, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin 13 Mart'ta başlayacağını açıkladı

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TFF, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin 13 Mart'ta başlayacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi'nin 13 Mart Cumartesi günü, Süper Lig 19 Yaş Altı Ligi'nin ise 14 Mart Pazar günü başlayacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri, Süper Lig 19 Yaş Altı Ligi ve TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi olmak üzere iki ayrı kategoride oynanacak.

Müsabakalar, Kovid-19 Müsabaka Talimatları dahilinde gerekli sağlık ve hijyen koşulları ile test protokol, sayı ve prosedürlerine bağlı kalınarak akreditasyon sistemi ile kontrollü bir düzende gerçekleşecek.

Her iki lig de tek devreli lig usulüne göre A takım müsabakaları ile ters fikstür şeklinde oynanacak.

14 Mart Pazar günü başlayacak Süper Lig 19 Yaş Altı Ligi 20 Haziran, 13 Mart Cumartesi günü start alacak TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi ise 19 Haziran'da sona erecek.

Süper Lig ekiplerinin 19 Yaş Altı takımlarının yer alacağı ligde 4, 7, 9, 12, 15, 18, ve 20. hafta, TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Ligi'nde ise 5, 11, ve 14. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin sezon sonrasında oynanacak play-off organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin her müsabakasında TFF'yi temsilen sağlık denetçileri, Kovid-19 salgını tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için görev yapacak.

 

TFF, 19 Yaş Altı Gelişim Liglerinin 13 Martta başlayacağını açıkladı

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