TFF 1. Lig'in zirvesinde 4 gollü maç! Kazanan çıkmadı

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Ankaragücü 60 puanla liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise 57 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.



Maçtan dakikalar



10. dakikada Owusu Kwabena'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aatif'in sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Antonio Mrsic'in kafa vuruşunda kaleci Akın topu kornere çeldi.

32. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Yacine Bammou, ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Kalesinden çıkan Akın’dan sıyrılan Bammou, bekletmeden yaptığı vuruşta, Akın’ın üzerinden topu filelerle buluşturdu. 1-1

47. dakikada sağ taraftan Onur Ayık’ın ortasında Mrsic’in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

51. dakikada Ümraniyespor savunmasından topu kapan Murat Akça, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

53. dakikada ceza sahası içine gönderilen topu kontrol eden Onur, Yusuf tarafından düşürüldü. Hakem Ümit Öztürk pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

54. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Mrsic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

74. dakikada sağ taraftan Şahverdi’nin kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortaya Sinan’ın kafası direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ariyibi, topu içeri çevirdi. Yasin Güreler’in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2



Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk xx Baran Eraslan xx Ali Can Alp xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Serkan Göksu xx (Mustafa Eser dk. 76 x), Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx (Faruk Can Genç dk. 76 x), Oğuz Gürbulak xx Kartal Kayra Yılmaz xx, Antonio Mrsic xxx (Stefano Napoleoni dk. 63 xx), Onur Ayık xx (Ajdin Hasic dk. 85 ?), Yonathan Del Valle xx (Idrissa Camara dk. 85 ?), Yacine Bammou xxx

Yedekler: Orkun Özdemir, Fatih Yiğit Şanlitürk, Atakan Üner, Atalay Babacan, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx (Gboly Ariyibi dk. 63 x), Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osman xx, Yasin Güreler xx, Abdullah Durak xx (Cem Ekinci dk. 75 x), Ghayas Zahid xx (Kaan Güneren dk. 46 xx), İshak Çakmak xx (Şahverdi Çetin dk. 57 xx), Murat Uçar xx, Owusu Kwabena xx, Aatif Chahechouhe xxx (Geraldo dk. 57 xx)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Hakan Öztürk, Alperen Babacan, Atakan Dama, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Altındağ

Goller: Aatif (dk. 10), Yasin Güreler (dk. 83) (MKE Ankaragücü), Yacine Bammou (dk. 32), Mrsic (dk. 54 pen.) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Owusu Kwabena (dk. 43) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Ercan Coşkun, Mustafa Eser, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor), Erdem Özgenç, Murat Uçar (Ankaragücü)

Haberin Devamı

Recep Uçar: “1 puan beni mutlu etmedi

Haberin Devamı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ankaragücü'nün 10 kişi kalmasına karşı oynanan oyundan memnun olmadığını belirterek, “1 puan beni mutlu etmedi” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü’nü konuk ettiği karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Uçar, “Aslında ligde ilk 2 mücadelesi veren iki takımın mücadelesiydi. Biz kazanıp öne geçip, lider olmak istiyorduk. Onlar da avantaj yakalamak istiyordu. İyi başladığımız ama haftalardır ilk golü yediğimiz bir maç. Sonrasında oyundan vazgeçmeyip, oyun üstünlüğünü alan bir Ümraniye takımı vardı. Nitekim bu kurduğumuz baskı sonucunda ilk yarının ortalarında bulduğumuz golle eşitliği sağladık. Sonrasında rakibimiz 44’te eksildi” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“Bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk”

Müsabakanın 60 ile 90. dakikalar arasına dikkat çeken Recep Uçar, “Aslında 60. dakikaya kadar her şey istediğimiz gibiydi. 60 ile 90 dakika arasında bize yakışmayan bir oyun ortaya koyduk. Bu bölümde rakip 10 kişi olmasına rağmen oyun üstünlüğünü rakibe verdik. Arkadan kullandığımız uzun toplar dönüşleri hep bize rakip atak olarak geri döndü. Geçişlerde yakalayamadığımız bir bölümdü. Belki liderden alınan 1 puan kötü gözükmeyebilir ama bu bölümden baktığımızda alınan 1 puan beni mutlu etmedi. Kalan 6 haftada sonuna kadar yarışı ilk 2’de bitirebilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ankaragücü takımını göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, Mustafa hoca ve takımına kalan maçlarda başarılar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Mustafa Altındağ: “Hedefimiz bir üst lige çıkmak”

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Ümraniyespor ile berabere kaldıkları maçın ardından hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Ankaragücü, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. 10 kişi kaldıkları maçın son anlarında atılan golle sahadan 2-2'lik skorla ayrılan Ankaragücü’nde Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altındağ, “Buraya gelişimiz de zaten galibiyet üzerine kurmuştuk. Hedefi olan bir takımız. 1-0 öne geçtik. Kırmızı kart gördük, 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularım maçı bırakmadılar. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Ümraniyespor’a kalan maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.