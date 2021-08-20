TFF 1. Lig'in en değerli takımları! Bursaspor, Samsunspor ve Manisa Fk zirvede

Spor Arena / Araştırma - TFF 1. Lig'de bu sezon büyük heyecan yaşanacak. Birçok takımın şampiyonluk yolunda iddialı takımlar kurduğu ligin takım / kadro değerlerini ele aldık.

Buna göre Bursaspor 37 kişilik kadrosu da baz alındığında piyasa değeri en yüksek takım. Hemen ardından şampiyonluğun en büyük favorilerinden Samsunspor ve Manisa FK geliyor.

Takım yaş ortalamasında ise Kocaelispor ve Eyüpspor 28.3 ile en yaşlı takımlar olarak göze çarpıyor.

İşte TFF 1. Lig'de 2021 / 2022 sezonu takım kadro değerleri;