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GeriFutbol TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

4 Temmuz Cumartesi

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: Mert Güzenge
20.00 Bursaspor-Altınordu: Koray Gençerler

5 Temmuz Pazar:

17.30 Hatayspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Altay: Ümit Öztürk

6 Temmuz Pazartesi:

17.30 Fatih Karagümrük-Boluspor: Erkan Özdamar
20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam

 

TFF 1. Ligin 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

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