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GeriFutbol TFF 1. Lig'in 2. haftası Ege derbisine sahne olacak
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'in 2. haftası Ege derbisine sahne olacak

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TFF 1. Lig'in 2. haftası Ege derbisine sahne olacak

TFF 1. Lig'de Ege derbisi... Manisa Futbol Kulübü ve Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında iki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü ve Denizlispor yarın karşı karşıya gelecek.

İlk hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 yenerek tarihinde ilk kez mücadele ettiği lige iyi başlayan Manisa FK, Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Denizlispor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Konuk Denizlispor'da hafta içinde sözleşme imzalayan teknik direktör Serhat Gülpınar takımıyla ilk maçına çıkacak. Transfer yasağını kaldıran yeşil-siyahlılarda Muhammed Gönülaçar, Stackhowiak, Gökhan Süzen ve Okan Derici'nin lisansları çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise Batı kapalı tribünü E-F-G-H blokları 20, Batı kapalı tribünü A-B-C-D-I-J-K-L blokları 15 ve maraton 10 TL olarak belirlendi.

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