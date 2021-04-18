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GeriFutbol TFF 1. Lig'e yükselen Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nı kullanacak
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'e yükselen Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nı kullanacak

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TFF 1. Lig'e yükselen Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nı kullanacak

Misli. com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta bitime haftalar kala şampiyonluğu erken ilan eden Manisa Futbol Kulübü’nün gelecek sezon maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadında oynayacağı öğrenildi.

Tarihinde ilk kez 1inci Ligde mücadele edecek siyah-beyazlıların yıllardır sahaya çıktığı Mümin Özkasap Spor Tesislerine veda edeceği açıklandı.

Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’yle gerekli temasları kuran Manisa FK’nın 1’nci Lig’de iç saha maçlarını ışıklandırma sistemi de olan 19 Mayıs Stadı’nda oynayacağı, sezon öncesi bakımdan geçecek stada daha önce Manisaspor’un 1’nci Lig’den düşmesiyle sökülüp Menemen İlçe Stadı’na takılan elektronik bilet sisteminin yeniden monte edileceği öğrenildi.

Manisa FK, yıllardır liglerdeki 19 Mayıs Stadı’nda oynayan Manisasporun Bölgesel Amatör Lige düşmesinin ardından il merkezinin profesyonel tek temsilcisi olarak kaldı.

TFF 1. Lige yükselen Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadını kullanacak

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