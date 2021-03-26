TFF 1. Lig'de son 10 sezonda 182 teknik direktör görev yaptı, rekor Hüseyin Eroğlu'nda

Sezonun ilk yarısında 10 takımın teknik direktör değişikliğine gittiği ligde, ikinci devrede Tuzlaspor ve Altay'dan sonra İstanbulspor da teknik heyetinde değişikliğe gitmeyi tercih etti.

Geçen sezondan beri takımlarının başında olan Altınordu'da Hüseyin Eroğlu ve Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'ın yanı sıra Ankara Keçiörengücü'nde İlker Püren, Bursaspor'da Mustafa Er ve GZT Giresunspor'da Hakan Keleş, sezon başından bu yana görevlerine devam ediyor.

2011-2012'den bu yana 10 sezonda geçici isimler hariç 182 teknik direktörün görev yaptığı TFF 1. Lig 'de, bu süreçte 22 farklı ekip 33 kez sezon boyunca teknik direktörünü değiştirmedi.

Altınordu'nun 6 sezonda teknik direktör istikrarını bozmadığı ligde Adanaspor, Balıkesirspor, Boluspor, Bucaspor, Manisaspor ve Samsunspor ikişer kez, 1461 Trabzon, Adana Demirspor, Akhisarspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Başakşehir, Eskişehirspor, Hatayspor, İstanbulspor, Karşıyaka, Kartalspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor da birer kez sezonu başladığı teknik direktörle tamamladı.





- Rekor Hüseyin Eroğlu'nda



Altınordu'da dokuzuncu, TFF 1. Lig'de ise takımıyla altıncı sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu, en istikrarlı teknik isim olarak dikkati çekiyor.

TFF 1. Lig'de Cihat Arslan, Fuat Çapa, Levent Eriş, Reha Erginer ve Sait Karafırtınalar iki, Bayram Bektaş, Besim Durmaz, Erhan Altın, Giray Bulak, Hamza Hamzaoğlu, Hüseyin Kalpar, İlhan Palut, İrfan Buz, İsmail Ertekin, İsmail Kartal, Kemal Özdeş, Mustafa Reşit Akçay, Osman Özdemir, Osman Özköylü, Serkan Özbalta, Ünal Karaman ve Yalçın Koşukavak da birer kez sezon boyunca takımlarını çalıştırma fırsatı buldu.

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