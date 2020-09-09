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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de açılışı Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak!

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TFF 1. Lig'de açılışı Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak!
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TFF 1. Lig'in ilk haftasında 11 Eylül Cuma günü Menemenspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

İlk haftanın diğer maçlarında görev yapacak hakemler ise henüz açıklanmadı.

 

TFF 1. Ligde açılışı Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak

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