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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

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TFF 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
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TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Caner Ak
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

25 Ekim Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: Emre Kargın
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Altay-Giresunspor: Sarper Barış Saka

26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

 

TFF 1. Ligde 7. haftanın hakemleri belli oldu

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