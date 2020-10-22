TFF 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Caner Ak
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
25 Ekim Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: Emre Kargın
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Altay-Giresunspor: Sarper Barış Saka
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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