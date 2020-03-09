MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı
GeriFutbol TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 27. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

TFF 1. Ligde 27. hafta heyecanı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle