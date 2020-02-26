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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı
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TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar
16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge

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TFF 1. Ligde 25. hafta hakemleri açıklandı

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