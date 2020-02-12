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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor: Murat Erdoğan

15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay: Onur Özütoprak
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol

 

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