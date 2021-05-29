TFF 1. Lig'de 2021 - 2022 sezonunda mücadele edecek 19 takım

Kocaelispor'un Play-Off finalinde Sakaryaspor'u mağlup etmesiyle birlikte TFF 1. Lig'de mücadele edecek takımlar da belli oldu.



Eyüpspor, Manisa FK ve Kocaelispor bir alt ligden yükselen takımlar oldu. Bununla birlikte Süper Lig'den düşen 4 takımla ligdeki sayı 19'a yükseldi.

Büyük heyecanın yaşanacağı TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezon mücadele edecek takımlar şöyle;

Adana

Ankaragücü

Altınordu

Balıkesir

Bandırma

Bursaspor

Bolu

Denizlispor

Erzurumspor

Eyüpspor

Gençlerbirliği

İstanbulspor

Keçiörengücü

Kocaelispor

Manisa FK

Menemen

Samsunspor

Tuzla

Ümraniyespor

KOCAELİSPOR -SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ