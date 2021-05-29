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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 2021 - 2022 sezonunda mücadele edecek 19 takım
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 2021 - 2022 sezonunda mücadele edecek 19 takım

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TFF 1. Lig'de 2021 - 2022 sezonunda mücadele edecek 19 takım

Manisa FK ile Eyüpspor’un ardından Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu. Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek 19 takım da netleşti.

Kocaelispor'un Play-Off finalinde Sakaryaspor'u mağlup etmesiyle birlikte TFF 1. Lig'de mücadele edecek takımlar da belli oldu.

Eyüpspor, Manisa FK ve Kocaelispor bir alt ligden yükselen takımlar oldu. Bununla birlikte Süper Lig'den düşen 4 takımla ligdeki sayı 19'a yükseldi.

Büyük heyecanın yaşanacağı TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezon mücadele edecek takımlar şöyle;

 

TFF 1. Ligde 2021 - 2022 sezonunda mücadele edecek 19 takım

Adana
Ankaragücü
Altınordu
Balıkesir
Bandırma
Bursaspor
Bolu
Denizlispor
Erzurumspor
Eyüpspor
Gençlerbirliği
İstanbulspor
Keçiörengücü
Kocaelispor
Manisa FK
Menemen
Samsunspor
Tuzla
Ümraniyespor

KOCAELİSPOR -SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

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