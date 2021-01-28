TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!
TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Emre Malok
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
31 Ocak Pazar:
13.30 Menemenspor-Giresunspor: Caner Ak
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Ramazan Keleş
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: Alper Çetin
19.00 Bursaspor-Altınordu: Çağdaş Altay
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor: Cihan Aydın
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