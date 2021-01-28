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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Emre Malok
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

31 Ocak Pazar:
13.30 Menemenspor-Giresunspor: Caner Ak
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Ramazan Keleş
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: Alper Çetin
19.00 Bursaspor-Altınordu: Çağdaş Altay

1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor: Cihan Aydın

 

TFF 1. Ligde 19. haftanın hakemleri açıklandı

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