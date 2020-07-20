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GeriFutbol TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı!
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Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabının yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

22 Temmuz Çarşamba: 
21.00 Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali Palabıyık

 

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı

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