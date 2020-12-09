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AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig | Ankara Keçiörengücü 0-1 Giresunspor

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TFF 1. Lig | Ankara Keçiörengücü 0-1 Giresunspor
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TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 82 Ilir Mustafa), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 52 Muhammet Birkan Tetik), Cem Ekinci (Dk. 75 Dialiba), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Dodoo), Manaj (Dk. 75 Kone)

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Dk. 78 Traore), Serginho (Dk. 86 Himmet Ertürk), Nalepa (Dk. 69 Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu

Gol: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Metin Uçar Ankara Keçiörengücü),

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 88 Milinkovic (Giresunspor)

 

TFF 1. Lig | Ankara Keçiörengücü 0-1 Giresunspor

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