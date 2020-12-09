TFF 1. Lig | Ankara Keçiörengücü 0-1 Giresunspor
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 82 Ilir Mustafa), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 52 Muhammet Birkan Tetik), Cem Ekinci (Dk. 75 Dialiba), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Dodoo), Manaj (Dk. 75 Kone)
Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Dk. 78 Traore), Serginho (Dk. 86 Himmet Ertürk), Nalepa (Dk. 69 Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu
Gol: Dk. 90+1 Eren Tozlu (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 49 Metin Uçar Ankara Keçiörengücü),
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 88 Milinkovic (Giresunspor)
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