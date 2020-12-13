TFF 1. Lig | Altınordu 3-2 Akhisarspor
TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Altınordu, Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti. Akhisarspor’da göreve yeni getirilen teknik direktör Mesut Dilsöz takımının başında ilk maçına çıktı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Furkan Çil), Yusuf Yalçın Arslan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 85 Burak İnce), Muzaffer Kocaer (Dk. 75 Muhammed Mert), Ahmet Dereli (Dk. 75 Enis Destan)
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Gökmen Aydoğdu, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 70 Bora Yılmaz), Çekdar Orhan (Dk. 70 Onurcan Güler), Bertuğ Bayar (Dk. 80 Mert Efe Çölbeyi), İrfan Hadzic
Goller: Dk. 6 Muzaffer Kocaer, Dk. 15 Furkan Metin, Dk. 47 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 24 Muzaffer Kocaer (Kendi kalesine), Dk. 90+5 İrfan Hadzic (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Vrsajevic, Dk. 33 Çekdar Orhan (Akhisarspor)
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