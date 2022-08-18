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Tevfik Yamantürk: 'Kulüpler yerli ve milli kalsın diye adayım'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Yamantürk#Divan Başkanlığı
Tevfik Yamantürk: Kulüpler yerli ve milli kalsın diye adayım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:00

Beşiktaş'ta Divan Başkanlık Seçimi öncesinde mevcut başkan Tevfik Yamantürk, göreve yeniden talip olduğunu duyurdu.

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Beşiktaş'ta 17 Eylül’de yapılacak Divan Başkanlık Seçimi öncesinde mevcut başkan Tevfik Yamantürk adaylığını açıkladı.

Yamantürk neden aday olduğunu şu sözlerle anlattı: “Kulüplerin milli olmaktan çıkacağını gördüğümüz için bu işlere soyunduk. Bu hal ve gidişat kulüplerin yerli ve milli olmaktan çıkacağını bize gösteriyor. O yüzden ben ve arkadaşlarım bu göreve talip olduk.”

EKİP DEĞİŞMEYECEK

Yamantürk ayrıca “Hem özel hayatımda hem iş hayatımda yola çıktığım insanları değiştirmem” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Yamantürk#Divan Başkanlığı

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