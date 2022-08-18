Tevfik Yamantürk: 'Kulüpler yerli ve milli kalsın diye adayım'

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Beşiktaş'ta 17 Eylül’de yapılacak Divan Başkanlık Seçimi öncesinde mevcut başkan Tevfik Yamantürk adaylığını açıkladı.

Yamantürk neden aday olduğunu şu sözlerle anlattı: “Kulüplerin milli olmaktan çıkacağını gördüğümüz için bu işlere soyunduk. Bu hal ve gidişat kulüplerin yerli ve milli olmaktan çıkacağını bize gösteriyor. O yüzden ben ve arkadaşlarım bu göreve talip olduk.”

EKİP DEĞİŞMEYECEK

Yamantürk ayrıca “Hem özel hayatımda hem iş hayatımda yola çıktığım insanları değiştirmem” ifadelerini kullandı.