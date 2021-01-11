MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriTetris dünya şampiyonu vefat etti
GerieSpor Tetris dünya şampiyonu vefat etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 11.01.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

Tetris dünya şampiyonu vefat etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tetris dünya şampiyonu vefat etti
Abone Olgoogle-news

Yedi kez Tetris dünya şampiyonu olan Jonas Neubauer, 39 yaşında vefat etti.

Yedi kez Tetris dünya şampiyonu olan efsanevi isim Jonas Neubauer, 39 yaşında vefat etti. Vice Clemente’nin söylediğine göre Neubauer, 4 Ocak tarihinde vefat etti. Neubauer’ın ailesi haberi 8 Ocak’ta oyuncunun Twitter hesabı üstünden üstünden doğruladı ancak ölüm sebebine dair henüz hiçbir detay yok. Ancak ölümün yapılan tıbbi müdahalelere rağmen gerçekleştiği aktarıldı.

Haberi Tetris Championship de resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Bununla birlikte oyun dünyasından pek çok kişi de bu kayıptan duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle