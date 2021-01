Tetris dünya şampiyonu vefat etti

Yedi kez Tetris dünya şampiyonu olan efsanevi isim Jonas Neubauer, 39 yaşında vefat etti. Vice Clemente’nin söylediğine göre Neubauer, 4 Ocak tarihinde vefat etti. Neubauer’ın ailesi haberi 8 Ocak’ta oyuncunun Twitter hesabı üstünden üstünden doğruladı ancak ölüm sebebine dair henüz hiçbir detay yok. Ancak ölümün yapılan tıbbi müdahalelere rağmen gerçekleştiği aktarıldı.

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency. He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly. Information to follow when it becomes available.

Haberi Tetris Championship de resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

We are heartbroken to share that Jonas Neubauer, 7-time CTWC champion, passed away suddenly on Jan 4.



We could have never asked for a greater champ, role model, and friend. Jonas, we miss you, we love you, and we thank you for inspiring us to always be our best. Rest in peace. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3