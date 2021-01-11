Tetris dünya şampiyonu vefat etti

Yedi kez Tetris dünya şampiyonu olan efsanevi isim Jonas Neubauer, 39 yaşında vefat etti. Vice Clemente’nin söylediğine göre Neubauer, 4 Ocak tarihinde vefat etti. Neubauer’ın ailesi haberi 8 Ocak’ta oyuncunun Twitter hesabı üstünden üstünden doğruladı ancak ölüm sebebine dair henüz hiçbir detay yok. Ancak ölümün yapılan tıbbi müdahalelere rağmen gerçekleştiği aktarıldı.

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency.

He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly.

Information to follow when it becomes available. — Jonas Neubauer (@neubsauce) January 9, 2021

Haberi Tetris Championship de resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

We are heartbroken to share that Jonas Neubauer, 7-time CTWC champion, passed away suddenly on Jan 4.



We could have never asked for a greater champ, role model, and friend. Jonas, we miss you, we love you, and we thank you for inspiring us to always be our best. Rest in peace. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3 — Tetris Championship (@ClassicTetris) January 9, 2021

Bununla birlikte oyun dünyasından pek çok kişi de bu kayıptan duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı.