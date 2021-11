Tekvando Federasyonu'nda Metin Şahin güven tazeledi

Haberin Devamı

The Green Park Otel'de düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Metin Şahin ile dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi eski milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, seçimde yarıştı.



Seçimde 292 delege oy kullandı. Oyların 180'ini alan Metin Şahin, üst üste 6. kez seçim kazandı. Bahri Tanrıkulu ise 109 oy aldı. Üç oy da geçersiz sayıldı.

Görevde 2003 yılından bu yana bulunan Şahin, genel kuruldan bir kez daha güven oyu aldı.



Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.



Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Metin Şahin, şunları kaydetti:



"Bu yarışı bize yakışır şekilde centilmence geçirdiğimiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında, ana temelinde Türk örf, adet ve geleneklerinin olduğu anlamlı bir spor branşıyız. Bugün bize yakışanı yaptık. Bütün delegelerimize teşekkür ediyorum. Yolumuz açık. Allah'ın izniyle hedefimiz 2024. Biz bir aileyiz. Seçim burada bitti, artık herkes kucaklaşacak. Herkes bizim kardeşimizdir."



Diğer aday Bahri Tanrıkulu'yu da kürsüye çağıran ve el ele poz veren Şahin, "Bahri yıllarca sporculuğumuzu yaptı. Bugün centilmence yarıştı. Kendisini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Metin Şahin başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulu asil listesinde bulunan isimler şu şekilde:



Oktay Duymaz, Yusuf Alperen Ayar, Recep Temtek, Zafer Çoktan, Zülküf Türkoğlu, M. Kemal Bilim, Seyfullah Özdemir, Agah Kaya, Mustafa Yavuz Tezcan, Bekir Karaman, Behzat Bayram, Fatih Kabadayı, Gökhan Taşdelen, Mustafa Öztürk.

WUSHU - KUNG FU FEDERASYONU'NDA MEHMET ZEKİ AKINCI YENİDEN BAŞKAN

Haberin Devamı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, yeniden başkanlığa seçildi.



Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 115 delegenin oy kullandığı genel kurulda mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, 113 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçimde kullanılan 2 oy ise geçersiz sayıldı.



Mehmet Zeki Akıncı, yaptığı konuşmada, başta doğu ve güneydoğu illeri olmak üzere wushuda artık birçok kentten şampiyonlar çıktığını söyledi.

Federasyonun 2006 yılında kurulduğunu anımsatan Akıncı, "Batman'dan, Diyarbakır'dan çocuklar, artık dereceye giriyor. Bu, çalışmalarımız sayesinde oldu. Wushuda her geçen yıl başarı oranımız ve alınan madalya sayımız artıyor. Engel olmak isteyenlere rağmen gece gündüz çalışıyoruz. Pandemi süresince de sporcularımız çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Wushunun bugün bu noktada olmasını Abdurrahman Akyüz'ün ortaya koyduğu emek ve çalışma sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de bu çalışmalarımızı başarı odaklı sürdürmeye devam edeceğiz. Destek olan tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Başkan vekili Abdurrahman Akyüz ise wushuda lisanslı sporcu sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Kulüplerimize malzeme desteği ve onlara her alanda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası dahil birçok organizasyon olacak. Şimdiden çalışmalarımıza başlıyoruz. Hepsinden Allah'ın izniyle madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.



Mehmet Zeki Akıncı başkanlığındaki yönetim kurulunda, Abdurrahman Akyüz, Muhammet Çapoğlu, Rıdvan Duran, Mücahit Demirtaş, Ebubekir Şahin, Muhammed Adak, Eyüp Aksoy, Hasan Mehmet Kuyumcu, Bayram Altaş, Faruk Hatipoğlu, Enver Tok, Bayram Altaş, Osman Hacıalioğlu, Hüseyin Karaca ve Burhan Kahraman yer aldı.