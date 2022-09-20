Tekerlekli sandalyede görüntülenen Mike Tyson rahatsızlığını açıkladı! "Konuşamıyorum bile"

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Ünlü boksör Mike Tyson, geçtiğimiz günlerde tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı.

Hayranları tarafından tekerlekli sandalyede görüntülenen Mike Tyson, sağlık durumu hakkında konuştu.

Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığı söyledi.

Newsmax TV’ye konuşan efsane boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

SİYATİK NEDİR?

Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.