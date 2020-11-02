TEF Ligi heyecanı başlıyor!

Alp Özgen, Arda Ün, Dursun Ertik, Erhan Barış Karakuş ve Gökhan Dinç’in sunumlarıyla, TEF Ligi keyfi zirveye ulaşacak. Zaman zaman ünlü futbol yıldızları ve teknik adamlarının da konuk olduğu Türkiye E-Spor Futbol Ligi’nde takımlar kıyasıya bir rekabet içine girecekler.

Asist Analiz ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Türkiye E-Spor Futbol Ligi, 4 Kasım Çarşamba günü 21.30’da kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncüsü düzenlenen TEFL’de birbirinden çekişmeli karşılaşmalar, futbolseverleri bekliyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Beşiktaş Esports, bu sezona da iddialı girerken; ligin ilk şampiyonu Bursaspor ise gücünü yeniden ispatlamak istiyor. Öte yandan TEFL Yönetimi, ezeli rekabeti bu platforma taşımak için yaptığı hamleler sonucunda Galatasaray’ı da bünyesine kattı. Böylece futbolda yaşanan Beşiktaş - Galatasaray rekabeti TEF Ligi’ni de kasıp kavuracak!

Ayrıca TEF Ligi’nin bir diğer sürprizi de İstanbulspor oldu. Lige renk getirecek olan İstanbulspor da iddiasını göstermek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ŞAMPİYONA 10 BİN TL

TEF Ligi’ni şampiyon bitiren takım tam 10 bin TL’ye sahip olurken; galibiyet başına da 100 TL prim verilecek. Bunun yanında yılın en iyi oyuncularını da birçok sürpriz ödül bekliyor.

TEF Ligi’nde ilk haftanın fikstürü de belli oldu!

Geçen sezon olduğu gibi TEF Ligi’nde maçlar her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.

04.10.2020 Çarşamba

21.30 Beşiktaş Esports - Trabzonspor

22.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği

22.30 Y. Samsunspor - Hatayspor

23.00 İstanbulspor - Kayserispor

05.10.2020 Perşembe

21.30 Giresunspor - Sakaryaspor

22.00 Ç. Rizespor - Kocaelispor

22.30 Ankaragücü - Bursaspor

23.00 BB Erzurumspor - Galatasaray Espor