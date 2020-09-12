MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Eugenie Bouchard ve Tig finalde karşılaşacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 23:44 | Son Güncelleme:

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Eugenie Bouchard ve Tig finalde karşılaşacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Eugenie Bouchard ve Tig finalde karşılaşacak!
Abone Olgoogle-news

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da finalistler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının 6. gününde yarı final müsabakaları yapıldı.

Tekler yarı finalinin ilk maçında eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, İspanyol Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Diğer maçta ise Rumen Patricia Maria Tig, Çek Tereza Martincova'yı 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Eugenie Bouchard ile Patricia Maria Tig yarın final maçında karşı karşıya gelecek.

- Çiftlerdeki finalistler

Turnuvada bugün çiftler yarı final müsabakaları da oynandı.

İlk maçta Avustralyalı Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi, Anna Karolina Schmiedlova (Slovakya)-Katarina Zavatska (Ukrayna) çiftine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 üstünlük sağladı.

Diğer müsabakada ise Alexa Guarachi (Şili)-Desirae Krawczyk (ABD) çifti, Kaitlyn Christian (ABD)-Giuliana Olmos (Meksika) çiftini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.

Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk çifti yarın şampiyonluk için karşılaşacak.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbulda Eugenie Bouchard ve Tig finalde karşılaşacak

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle