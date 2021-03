Team Secret, Rainbow Six Siege kadrosunu tamamladı

8 Mart tarihinde Twitter hesabı üzerinden takıma iki yeni üye eklendiği açıklandı. Alex "SlebbeN" Nordlund ve Santino "Gomfi" De Meulenaere gelecek sezon için Team Secret Rainbow Six Siege kadrosunun yeni üyeleri.

İki yeni oyuncunun yanı sıra takımda yönetici ve koç pozisyonlarında da değişikliğe gidildi. Bu değişikliklerle birlikte, Sam "SamE" Ellis, takımın yeni koçu William "Titan" Davie'nin desteğiyle organizasyonun Rainbow Six Siege takımını yönetiyor.

