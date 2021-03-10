Team Secret, Rainbow Six Siege kadrosunu tamamladı
Team Secret, 2021 yılı için yeni Rainbow Six Siege takımını duyurdu.
8 Mart tarihinde Twitter hesabı üzerinden takıma iki yeni üye eklendiği açıklandı. Alex "SlebbeN" Nordlund ve Santino "Gomfi" De Meulenaere gelecek sezon için Team Secret Rainbow Six Siege kadrosunun yeni üyeleri.
İki yeni oyuncunun yanı sıra takımda yönetici ve koç pozisyonlarında da değişikliğe gidildi. Bu değişikliklerle birlikte, Sam "SamE" Ellis, takımın yeni koçu William "Titan" Davie'nin desteğiyle organizasyonun Rainbow Six Siege takımını yönetiyor.
Locked and loaded! Here is our #SecretR6 roster for the upcoming 2021 season of @R6esportsEU:— Team Secret (@teamsecret) March 8, 2021
🇩🇪 @Secret_Prano
🇩🇪 @Secret_Drvn
🇩🇪 @Secret_Hife
🇧🇪 @Secret_Gomfi
🇫🇮 @Secret_SlebbeN
🇬🇧 @Secret_Tit4n
🇬🇧 @FatherSamE
🔗 https://t.co/5QBmQJ1RN7 pic.twitter.com/hbFDukIvTd
Ville “SHA77E” Palola ve Peter “Pacbull” Bull’un takımdan ayrıldığı duyurulduktan sonra takımın destekçileri yeni oyuncuların kim olacağına dair bir açıklama bekleyişine girmişti. Takıma gelen iki yeni oyuncu, Siege topluluğunun özellikle Kuzey Amerika ligini takip edenlerin yakından tanıdığı isimler. Bir süredir Kuzey Amerika liginde yarışan Alman ve Fin oyuncu bu karda değişikliğiyle birlikte Avrupa Ligine geri döndü.
Team Secret güncel Rainbow Six Siege kadrosu aşağıdaki gibi:
Kevin "Prano" Pranowitz
Fynn "Drvn" Lorenzen
Vincent "Hife" Finkenwirth
Santino "Gomfi" de Meulenaere
Alex "SlebbeN" Nordlund
William "Titan" Davie
Sam "SamE" Ellis