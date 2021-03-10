Team Secret, Rainbow Six Siege kadrosunu tamamladı

8 Mart tarihinde Twitter hesabı üzerinden takıma iki yeni üye eklendiği açıklandı. Alex "SlebbeN" Nordlund ve Santino "Gomfi" De Meulenaere gelecek sezon için Team Secret Rainbow Six Siege kadrosunun yeni üyeleri.

İki yeni oyuncunun yanı sıra takımda yönetici ve koç pozisyonlarında da değişikliğe gidildi. Bu değişikliklerle birlikte, Sam "SamE" Ellis, takımın yeni koçu William "Titan" Davie'nin desteğiyle organizasyonun Rainbow Six Siege takımını yönetiyor.

Ville “SHA77E” Palola ve Peter “Pacbull” Bull’un takımdan ayrıldığı duyurulduktan sonra takımın destekçileri yeni oyuncuların kim olacağına dair bir açıklama bekleyişine girmişti. Takıma gelen iki yeni oyuncu, Siege topluluğunun özellikle Kuzey Amerika ligini takip edenlerin yakından tanıdığı isimler. Bir süredir Kuzey Amerika liginde yarışan Alman ve Fin oyuncu bu karda değişikliğiyle birlikte Avrupa Ligine geri döndü.

Team Secret güncel Rainbow Six Siege kadrosu aşağıdaki gibi:

Kevin "Prano" Pranowitz

Fynn "Drvn" Lorenzen

Vincent "Hife" Finkenwirth

Santino "Gomfi" de Meulenaere

Alex "SlebbeN" Nordlund

William "Titan" Davie

Sam "SamE" Ellis