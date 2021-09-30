Team Liquid, kardeşleri bir araya getirdi

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Team Liquid’e yeni bir oyuncunun katılacağı iddiaları doğrulandı. Ekibin kuruluşundan bu yana orijinal kadronun bir parçası olan James 'Kryptix' Affleck'in yerini Nabil 'Nivera' Benrlitom alıyor ve takıma katılıyor. Team Liquid, Kryptix’in "bazı kişisel sorunlarla ilgilenmek için geçici olarak takımdan ayrıldığını" belirtti.

Team Liquid “Kardeşler takım arkadaşı oluyor.” diyerek aşağıdaki gönderiyi paylaştı:

Bu sayede aynı takımda ve aynı oyunda mücadele edecek kardeşleri ilk kez görüyoruz.

Nivera kariyerine CS:GO'da Team Herectics ve Team Vitality gibi takımlarda oynayarak başladı. Vitality döneminde Intel Extreme Masters XV - Beijing Online: Europe’u ve BLAST Premier: Fall 2020’yi kazandı. Daha sonra çok geçmeden yedekte kaldı.

Şimdiyse, Ağustos 2020'deki takımın kuruluşundan bu yana Team Liquid ile birlikte olan ağabeyi Adil "ScreaM" Benrlitom'un yanına katıldı.