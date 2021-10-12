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Team Liquid, CS:GO Major’a Legends kadrosundan girdi

#CS:GO Major#Team Liquid#Legends
Team Liquid, CS:GO Major’a Legends kadrosundan girdi

Amerika’nın en iyi CS:GO takımlarından Team Liquid ve FURIA, Stokholm’da gerçekleşecek PGL Major’daki yerlerini garantiye aldı.

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Team Liquid, PGL Major’a Legends olarak girdi. Bununla birlikte Legends olarak girecek diğer iki takımın kim olacağı merakla bekleniyor. Playofflara yükselen FURIA’nın da turnuvada Legends olarak yer alması bekleniyor ancak hiçbir şey, kesin bir açıklama gelene kadar tam olarak belli değil.

Her iki takım da şimdiye kadar IEM Fall: NA'da kusursuz bir performans sergiledi. İki takım da mücadele ettikleri 4 maçın hepsini kazandı ve böylece playofflara katılmaya hak kazandı. FURIA, EG ile karşılaşacakken Liquid, son oyunlarında Extra Salt ile mücadele edecek.

Şu ana kadar çıktığı 3 maçta galip gelen GODSENT, Triumph ile olan son karşılaşmalarında da başarılı olursa playofflara çıkmaya hak kazanacak. Şu anki senaryoda GODSENT ve FURIA son maçlarından zaferle ayrılırsa playofflara çıkabilir. Eğer aksi gerçekleşirse de Grup B’de yeniden bir mücadele vermeleri gerekecek.

Şu an için Major’a katılmaya hak kazanan takımlar şu şekilde:

Natus Vincere

Gambit

Team Spirit

Renegades

Sharks

Virtus.pro

Entropiq

Astralis

Ninjas in Pyjamas

G2

Heroic

Vitality

BIG

Mouseports

Team Liquid

FURIA

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#CS:GO Major#Team Liquid#Legends