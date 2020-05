"TBF'nin kararını doğru buluyorum"

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle ligleri erteleyen ve sonra da sonlandıran TBF'nin süreci iyi yönettiğini söyledi.



Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyadaki bütün spor organizasyonlarını etkilediğini anımsatan Avcı, "İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Federasyonun aldığı doğru kararlardan memnunuz. Bence olması gereken buydu." diye konuştu.



Her sporcunun ligin sonunu görmeyi istediğini ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle liglerin tamamlanamadığını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:



"Tabii ki hepimiz oynayarak ligi bitirmek isterdik ancak böyle bir durumda verilebilecek en iyi karar iptaldi. Takımımız açısından değerlendirecek olursak bu zamana kadar oynadığımız en zorlu ligi en az maliyetle ve başarılı bir şekilde noktalamanın sevincini yaşıyoruz. Birçok takımın büyük mali yükler altına girdiği bu sezonda Bellona Kayseri olarak hem büyük bir maddi yüke girmemiş hem de sezon öncesi hedeflerimizin hepsine ulaşmış durumdayız."



Avcı, gelecek sezonun planlamalarına başlayabileceklerini, öz kaynaklarıyla üretim öncelikli, çok daha akılcı bir dönem hedeflediklerini kaydetti.



Bellona Kayseri Basketbol'un son 3 sezondur geçmiş borçlarını ödemeye çalışan bir kulüp görüntüsünde olduğunun altını çizen Avcı, şunları söyledi:



"Bu yıl da geçmiş sezonlar gibi maddi yatırımımız söz konusu değildi. Tahminim kulübümüz tüm borçlarını bu sezon sonu itibarıyla sonlandıracak ve önümüzdeki yıldan itibaren yine her kulvarda başa oynayan bir yapıya kavuşacaktır. Zaten maddi yatırım yapıldığında Türkiye ve Avrupa'daki başarıları ortadadır. Üç sezondur istenilen noktalarda olamamayı, daha ileri gidebilmek için biraz geriye adım almak olarak görmek lazım. Son 10 yılda 3 Avrupa ikinciliği kazanmış, 1 Türkiye Kupası finali, 1 play-off finali, 2 Avrupa kupası yarı finali ve en önemlisi 1 kez Avrupa Ligi çeyrek finali oynayabilmiş, Türkiye'nin Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber Avrupa'da marka olmuş bir takımından bahsediyoruz."