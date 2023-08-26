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TBF'den Shane Larkin ve Scott Wilbekin'e ceza

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#TBF#Basketbol#Larkin
TBFden Shane Larkin ve Scott Wilbekine ceza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 18:31

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takım'a katılmayı reddeden Shane Larkin ve Scott Wilbekin'e beşer maç men cezası verdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Shane Larkin ve Scott Wilbekin'e Milli Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5 müsabakadan men ve 90 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklama şöyle: 

"Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/282)

2 - E.2023/281
Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/283)

Karar verilmiştir."

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#TBF#Basketbol#Larkin

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