TBF'den Shane Larkin ve Scott Wilbekin'e ceza

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Shane Larkin ve Scott Wilbekin'e Milli Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5 müsabakadan men ve 90 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklama şöyle:

"Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/282)



2 - E.2023/281

Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/283)

Karar verilmiştir."