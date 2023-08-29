TBF'den ceza alan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in kayıpları büyük! "Devşirme oyuncu" statüsünü kaybettiler

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TBF Disiplin Kurulu’nun A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna davet edilmelerine rağmen kafileye katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’e verdiği cezanın faturası iki oyuncu ve kulüplerine ağır oldu... Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ın da tepki gösterdiği iki oyuncu 5’er maçtan men cezasına çarptırılmıştı. Ancak ceza bununla da sınırlı değil. İki oyuncu bu cezayla ‘devşirme oyuncu’ statüsünü kaybettiler.

MÜSABAKA TALİMATI ÇOK AÇIK

Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 10. maddesinin 8. fırkasına göre doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde milli takımlarda oynamış; dolayısıyla kulüplerinde Türk oyuncu statüsünde yer alan isimler milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybediyor. Wilbekin ve Larkin’in Tahkim Kurulu’na gitme hakkı var.

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‘BOĞAZINDAN TUTUP GETİREMEYİZ’

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’in takıma katılmamaları üzerine Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman iki oyuncuya şu şekilde tepki göstermişti: “Larkin başta kampa katıldı ama sağlık kontrollerinin ardından dizinde ciddi bir kemik ödemi tespit edildi. Wilbekin ise tüm çağrılara rağmen milli takıma katılmayı reddetti. Yapacak bir şeyimiz yok, kimseyi boğazından tutup ‘gel, milli takımda oyna’ diyemeyiz..”

ŞiMDi GÖZLER TÜRKOĞLU’NDA

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, iki oyuncunun takıma katılmama süreciyle ilgili olarak elemelerden sonra detaylı bir açıklama yapacağını söylemişti. Türkoğlu “Biz TBF olarak bu arkadaşların milli takımda oynayabilmesi için bazı avantajlar veriyoruz ve bunun neticesinde de bu arkadaşların gelip milli takımda oynaması gerekiyor ta ki sakatlanana kadar. 20 Ağustos’tan sonra her şeyi tüm açıklığıyla kamuoyuyla paylaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” demişti.