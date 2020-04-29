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Basketbol
AA Spor
Haber Giriş: 29.04.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: ''O maçı unutamıyorum''

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: ''O maçı unutamıyorum''
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de bir dönem formasını giydiği Orlando Magic'in Instagram hesabında canlı yayına katıldı.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla unutamadığı maç konusunda, "Çok fazla mücadele var ancak tabii ki Lakers final serisini ve play-off'ta Boston Celtics 7. maçını unutamam." ifadelerini kullandı.

Orlando'da her zaman iyi dostluklarının olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Marcin Gortat, Pietrus, JJ Redick ile çok iyi anlaştım ama genel olarak tüm takım arkadaşlarımla aram iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Orlando'nun her zaman ikinci evi olduğunu vurgulayarak, "Florida'yı özlüyorum, Orlando'yu özlüyorum. Umarım en yakın sürede her şey düzelir ve orada olurum." görüşlerine yer verdi.

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