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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetini kabul etti

#TBF#Hidayet Türkoğlu#FIBA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetini kabul etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetiyle bir araya geldi.

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmede basketbolun bugünü, geleceği ve Türk basketbolunun projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, Basketbol Gelişim Merkezi projesinin maketi de incelendi.

Kabulün sonunda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetine milli takım forması ile çini takdim etti. FIBA heyeti ise Türkoğlu’na, tablo içerisinde FIBA 2002 Dünya Şampiyonası’nda A Erkek Milli Takımımızın Lübnan’ı 107-80’lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın maç kağıdını hediye etti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA heyetini kabul etti

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#TBF#Hidayet Türkoğlu#FIBA

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