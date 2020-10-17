TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, WAFF'ın yeni başkanı oldu

TBESF'nin açıklamasına göre, 20 ülke temsilcisinin katılımıyla başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin gerçekleştirildiği WAFF Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi yapıldı.

Yönetim kurulunun da belirlendiği oylamada, WAFF'ın Başkan Yardımcılığına Celeste Tchiama seçilirken, 2. Başkan Yardımcısı Mateusz Widlak, Genel Sekreter Simon Baker, Hakem Başkanı Ian Clarke, Owen Coyle ise sayman oldu.

Seçime, tek aday olarak giren Arif Ümit Uztürk, 2024 yılına kadar görevde kalacak.