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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımı

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Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi sarı kırmızılı takımın orta sahası Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımı geldi.

Taylan Antalyalı, kendinini bulunduğu bir animasyon filmi paylaşırken bu paylaşım kısa süre içinde çok beğenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?

Sosyal medyada bu paylaşımda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu konuşuldu.

Taylan'ın ''Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın.'' sözlerinin İrfan Can Kahveci'ye mi dediği merak konusu oldu.

Taylan Antalyalıdan derbi paylaşımı

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