MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTaylan Antalyalı: "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum"
GeriFutbol Taylan Antalyalı: "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 22:18 | Son Güncelleme:

Taylan Antalyalı: "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taylan Antalyalı: "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum"

A Milli Takım formasını ilk kez giyen Taylan Antalyalı, Hollanda galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli Takım formasını uzun yıllar giymek istediğini belirten Taylan Antalyalı, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Bu açılışı inşallah son maça kadar devam ederiz. Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Çok iyi mücadele ettik. 3 puanı hak ettik. İçeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz. Ben 14'ü beğenerek aldım. Umarım uzun yıllar taşırım." dedi.

Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bu anı bekliyordum

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi