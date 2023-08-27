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Taylan Antalyalı ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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#Futbol#Samsunspor#Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 21:02

Samsunsporlu futbolcu Taylan Antalyalı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçında sakatlandı. Milli futbolcunun ayağında kırık şüphesi olduğu belirtildi.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası acılar içinde yerde kaldı.

İlk müdahale sahada yapılırken gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıkan Taylan Antalyalı, hastaneye kaldırıldı.

Beinsports'un haberine göre; Kayserispor-Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.

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#Futbol#Samsunspor#Taylan Antalyalı

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