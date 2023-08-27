Taylan Antalyalı ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'un Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Samsunspor'un orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası acılar içinde yerde kaldı.
İlk müdahale sahada yapılırken gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıkan Taylan Antalyalı, hastaneye kaldırıldı.
Beinsports'un haberine göre; Kayserispor-Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Taylan Antalyalı'nın ayağında kırık şüphesi bulunduğu belirtildi.