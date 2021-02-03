MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTarsus İdman Yurdu’nda 5 oyuncunda koronavirüs!
GeriFutbol Tarsus İdman Yurdu’nda 5 oyuncunda koronavirüs!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Okan ÇALIŞKAN / TARSUS/(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Tarsus İdman Yurdu’nda 5 oyuncunda koronavirüs!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarsus İdman Yurdu’nda 5 oyuncunda koronavirüs!
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2’nci Lig B Grup’ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu’nda 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 2’nci Lig B Grubu’nda bugün sahasında Pazarspor’u ağırlayacak olan Tarsus İdman Yurdu’nda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Testleri pozitif çıkan Sefa, Abdulsamet, Asım, Furkan ile Burak’ın karantina ve tedavi süreci yakından takip edilirken takımda başka oyuncularda koronavirüse rastlanmaması sevindirdi.

Teknik direktör Ergün Penbe, "Kadroya giremeyecek oyuncularımız için üzgünüz ancak takımda bu alandaki eksikleri tamamlayacak oyuncularımız var. Pazarspor maçını galibiyetle aşacağımıza inancım tamdır" dedi.

 

Tarsus İdman Yurdu’nda 5 oyuncunda koronavirüs

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle