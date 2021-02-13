Tarihin en iyi transferini açıkladı! Jamie Vardy...

Spor Arena Dış Haberler | İngiliz futbol adamı Jamie Carragher, dünya tarihinin en iyi transferini açıkladı. Bugüne kadar yapılan transferleri değerlendiren Carragher, tarihin en iyi transferi olarak Leicester City'nin golcü futbolcusu Jamie Vardy'i gösterdi.

Telegraph'a konuşan Carragher, ''Vardy'den daha iyi bir transfer görmedim. Onun Fleetwood Town'dan Leicester'a transferi sadece Premier Lig değil dünya tarihinin en iyi transferi.'' sözlerini kullandı.

''ONUN GİBİSİ TARİHTE YOK''

1 milyon euroya Leicester'a transfer olan Vardy hakkında konuşan Jamie Carragher, ''Premier Lig tarinini değiştirecek birçok transferden bahsedebiliriz. Eric Cantona, Dennis Bergkamp, Yaya Toure, David Silva, Virgil van Dijk gibi. Ama Vardy'nin transferi yıllar boyunca anlatılacak bir olay. Alt liglerden gelip ligin kaderini bu kadar değiştiren başka bir oyuncu yok.'' şeklinde konuştu.

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