'Tarihin en iyi Galatasaray'ı değil, Sörloth'u alan şampiyon!' | Hadi Ben Kaçtım

Okay Karacan, 2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanını, Tokyo'daki nabzı ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ile ilgili son gelişmeleri Hadi Ben Kaçtım'da yorumladı.

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00.00 Açılış

00.22 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

02.07 Türkiye Kadın Voleybol Takımı

08.53 Hatice Kübra İlgin - Hakan Reçber

11.01 Galatasaray'da Transfer Harekatı

15.04 Morutan Galatasaray'a gelecek mi?

16.39 Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal Bekleyişi

18.00 "Sörloth'u Alan Şampiyon" Fenerbahçe...

21.30 Adana Demirspor Başarılı Olur mu?