'Tarihin en iyi Galatasaray'ı değil, Sörloth'u alan şampiyon!' | Hadi Ben Kaçtım
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımızın mücadelesi büyük heyecana sahne olurken Okay Karacan, hem Tokyo'daki nabzı hem de 3 büyüklerde yaşanan son gelişmeleri Hadi Ben Kaçtım'da yorumladı.
Okay Karacan, 2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanını, Tokyo'daki nabzı ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ile ilgili son gelişmeleri Hadi Ben Kaçtım'da yorumladı.
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00.00 Açılış
00.22 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
02.07 Türkiye Kadın Voleybol Takımı
08.53 Hatice Kübra İlgin - Hakan Reçber
11.01 Galatasaray'da Transfer Harekatı
15.04 Morutan Galatasaray'a gelecek mi?
16.39 Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal Bekleyişi
18.00 "Sörloth'u Alan Şampiyon" Fenerbahçe...
21.30 Adana Demirspor Başarılı Olur mu?