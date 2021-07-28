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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Tarihin en iyi Galatasaray'ı değil, Sörloth'u alan şampiyon!' | Hadi Ben Kaçtım
GeriFutbol 'Tarihin en iyi Galatasaray'ı değil, Sörloth'u alan şampiyon!' | Hadi Ben Kaçtım
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

'Tarihin en iyi Galatasaray'ı değil, Sörloth'u alan şampiyon!' | Hadi Ben Kaçtım

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımızın mücadelesi büyük heyecana sahne olurken Okay Karacan, hem Tokyo'daki nabzı hem de 3 büyüklerde yaşanan son gelişmeleri Hadi Ben Kaçtım'da yorumladı.

Okay Karacan, 2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanını, Tokyo'daki nabzı ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ile ilgili son gelişmeleri Hadi Ben Kaçtım'da yorumladı.

HADİ BEN KAÇTIM'IN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

00.00 Açılış
00.22 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
02.07 Türkiye Kadın Voleybol Takımı
08.53 Hatice Kübra İlgin - Hakan Reçber
11.01 Galatasaray'da Transfer Harekatı
15.04 Morutan Galatasaray'a gelecek mi?
16.39 Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal Bekleyişi
18.00 "Sörloth'u Alan Şampiyon" Fenerbahçe...
21.30 Adana Demirspor Başarılı Olur mu?

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