Tarihi iddaa kuponu! 3 TL'ye 45 bin 333 TL...

Bu bir ilandır

Sezon boyunca sizlerle Misli.com'da yaşanan müthiş iddaa hikayelerini paylaştık.

Nwakaeme'nin 90+3'te iptal edilen golü sayesinde 8 bin 756 TL kazanan da oldu; Canlı İddaa oynayıp 75. dakikadan sonra 7 bin 964 TL kazanan da...

Aykut Kocaman, Konyaspor'un başında son maçına çıkıp Denizlispor ile berabere kalınca 16 bin 146 TL kazanan üyemizi hatırlıyorsunuzdur; Henry Onyekuru'nun Kadıköy'deki 20 yılı aşan saltanatı bitirdiği gün 22 bin 696 TL kazanan üyemizi de...

Bunların hiçbirini unutmayın da, tarihe geçen 3 TL'lik iddaa kuponunu hiç unutmayın!

TARİHİ İDDAA KUPONU! 3 TL'YE 45 BİN 333 TL...

Misli.com'da bir üye, tam 20 maçlık "2.5 ÜST" kuponuyla 3 TL'ye dünyaları kazanmıştı! Kırılması güç bir rekora imza atan üyemizin başarısını henüz geçebilen yok...

Kuponda ilginç olan 20 maç olması, ya da hepsinin "2.5 ÜST" olarak oynanması değil, 87. dakikaya kadar kuponun kazanmamış olması ve 5 dakika içinde ortalığı yangın yerine çevirmesi!

"Luton Town - Nottingham Forest" karşılaşmasında "2.5 ÜST" tercihi 87. dakikada kazandırırken, "Gillingham - Rotherham" maçında 3. gol 88. dakikada, "Hampton & Richmond - Maidstone United" maçında "2.5 ÜST tercihini kazandıran gol 90. dakikada ve "Start - Ull Kisa" maçında 45 bin 33 TL'yi getiren gol 90+2'de gelmişti!

İşte o tarihi kupon...

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