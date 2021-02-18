Taraftarsız oynamak Bursaspor'u iç sahada etkiledi! 10 maçta...

Bu sezon ligde 10 iç saha maçına çıkan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin yarısını kazanırken; 4 kez sahadan mağlup ayrıldı ve bir kez de berabere kaldı.

Toplamda 16 puanı hanesine yazdıran Bursa ekibi, ligin ilk 10 sırasındaki ekipler arasında en az iç sahada puan toplayan takım oldu.

Sahasında iki maçtır da kazanamayan Bursaspor, sahasında son olarak Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezon sahasındaki 17 lig maçında ise 35 puan toplamıştı.

Sahasında 10 kez kazanan Bursa temsilcisi, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sezonu tamamlamıştı.

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