Taraftarlar Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Misli'de ne oynuyor? Dev derbi “Şampiyon Oranlar” ile Misli’de...

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Süper Lig’in 37. haftasında 99 puanlı lider Galatasaray, 93 puanlı takipçisi Fenerbahçe’yi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta ağırlayacak. Şampiyonluğun düğümünün çözülebileceği kritik derbi bugün saat 19.00’da oynanacak. Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiasını sürdürmesi için mutlaka kazanması gerekirken; Galatasaray rakibine kaybetmediği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak.

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği derbide heyecan Misli’de “Şampiyon Oranlar” ile yaşanacak.

Misli üyeleri, Galatasaray – Fenerbahçe derbisine normalin üzerinde oranlarla oynama şansı yakalıyor.

Ayrıca sadece derbiye değil; Misli’de hafta sonu bülteninde yer alan pek çok karşılaşmaya “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynanabiliyor.

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Peki dört büyüklerin taraflarları derbiye ne oynuyor?

Galatasaray taraftarı derbide takımına fazlasıyla güveniyor. Sarı – Kırmızılı taraftarlar Misli’de derbiye en çok “Maç Sonucu 1” yani “Galatasaray kazanır” oynamış durumda. Galatasaray taraftarı ayrıca gollü bir mücadele bekliyor. Galatasaray galibiyetinin yanına “Maç Sonucu 2.5 Üst” seçeneğini ekleyen taraftarların sayısı da oldukça fazla. Galatasaraylıların derbi için skor tahminleri de bir hayli iddialı. En çok oynanan iki skor “3-1” ve 4-0”.

Fenerbahçeliler ise rakiplerinin gerisinde olmalarının da etkisiyle derbide Galatasaraylılar kadar iddialı gözükmüyor. Hatta Galatasaray’ın kazanacağını düşünen Fenerbahçeli taraftarların yüzdesi de şaşırtıcı. Beraberlik harici oynayan Sarı – Lacivertli taraftarların %59’u Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünürken; %41’i ise Galatasaray’ın evinde galip gelmesini bekliyor. Fenerbahçeliler de tıpkı Galatasaraylılar gibi gollü bir derbi bekliyor. Maç sonucu dışında, en çok oynanan ikinci ve üçüncü seçenek “Karşılıklı Gol Var” ve “Maç Sonucu 2.5 Üst” oldu. Maç skoru olarak da Sarı-Lacivertli taraftarlar en çok “1-2”lik Fenerbahçe galibiyetine oynamış durumda. Ancak bir kısım Fenerbahçe taraftarı da “3-2”lik Galatasaray galibiyeti bekliyor.

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Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının da favorisi Galatasaray!

Şampiyonluğun kaderinin belli olacağı derbide Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları da büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray’ın sahasında kazanarak şampiyon olmasını bekliyor. İki takım taraftarı da en çok “Maç Sonucu 1” seçeneğine oynamış durumda. Maçla ilgili dört büyük taraftarının da ortak fikri maçın “gollü” geçmesinden yana. Beşiktaş ve Trabzonspor tarafları da “Karşılıklı Gol Var” ve “2.5 Üst” seçeneklerini tercih ediyor. Beşiktaş ve Trabzonsporluların en çok oynadığı skorlar ise “3-1”, “3-2” ve “4-0” Galatasaray lehine.

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