Misli editörleri Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'i mercek altına aldı! İstatistikler, iddaa oranları...

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. hafta karşılaşmasında bu akşam saat 19.00’da Rams Park’ta kozlarını paylaşacak. Kritik 90 dakika sonunda Galatasaray, 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe ise kazanıp şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıma planı içinde. Bu hesaplamaların altında oynanacak dev derbiyi, ligin ilk yarısında olduğu gibi yeniden hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ezeli rekabette iki ekip 400. kez kozlarını paylaşacak. 399 maçta Fenerbahçe’nin 148 galibiyeti bulunurken; Galatasaray ise 128 kez kazandı. 123 maçta ise kazanan çıkmadı.

Fenerbahçe, Kardeşler yönetiminde 1,78 puan ortalamasına sahip

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Fenerbahçe, Arda Kardeşler’in yönettiği karşılaşmalarda başarılı bir grafik ortaya koyamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Kardeşler yönetiminde çıktığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe geri kalan 8 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Kardeşler yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda maç başına 1,78 puan ortalamasına sahip. Fenerbahçe, bu 18 karşılaşmada 30 sarı kart, 4 kırmızı kart görürken, rakipleri ise 44 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü. Arda Kardeşler, bu 18 karşılaşmada Fenerbahçe lehine 8 kez penaltı noktasını gösterirken; Fenerbahçe aleyhine ise 2 penaltı verdi.

Kardeşler’in düdük çaldığı maçlarda Galatasaray’ın performansı da Fenerbahçe ile benzer

Galatasaray’ın Arda Kardeşler’in yönettiği karşılaşmalardaki performansı ezeli rakibi Fenerbahçe’ye çok yakın. Sarı-kırmızılı ekip, Kardeşler yönetiminde çıktığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Galatasaray, Kardeşler yönetimindeki karşılaşmalarda maç başına 1,80 puan ortalamasına sahip. Cimbom, söz konusu 20 karşılaşmada 38 sarı kart, 1 kırmızı kart görürken rakipleri ise 41 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Arda Kardeşler, bu 20 karşılaşmada Galatasaray lehine 5 kez penaltı noktasını gösterirken; Galatasaray aleyhine ise 7 kez penaltı kararına hükmetti.

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Süper Lig’in ilk yarısındaki Fenerbahçe – Galatasaray derbisini de yönetmişti

Arda Kardeşler, kariyeri boyunca 4. kez derbi yönetecek. Kardeşler, 8 Mayıs 2022’de Beşiktaş – Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1’lik skorla sonuçlanan derbinin hakemiydi. Kardeşler, bu karşılaşmada 9 sarı kart çıkartırken 2 kez de penaltı kararına hükmetmişti. Bu sezon ligin ilk yarısında 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan ve toplamda 7 sarı kart çıkan Fenerbahçe – Galatasaray derbisini de yöneten Kardeşler, son olarak 4 Şubat 2024’te oynanan ve Beşiktaş’ın Trabzonspor’u 2-0 yendiği maçı yönetmiş ve bu derbide 3 kez sarı kartına başvurmuştu.





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20 maçta 3 kez kırmızı kart gösterdi

Süper Lig’de kariyeri boyunca 130 maç yöneten Arda Kardeşler, bu sezon ise ligde 20 karşılaşmada düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 12’sini ev sahibi, 7’sini deplasman ekibi kazanırken; 1 maç da berabere bitti. 36 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig’de 1 kez direkt kırmızı karta, 2 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartına başvurdu. Kardeşler, maç başına 4.2 sarı kart, 0.1 kırmızı kart ortalamasıyla dikkat çekiyor.



Penaltı bahsi Misli’de!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için, “Penaltı olur mu?” bahsi de Misli’de yer alıyor. Hakem Arda Kardeşler’in maçta penaltı noktasını göstermesine 2.14 oran verilirken, penaltı olmamasının orası 1.29.



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