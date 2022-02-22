Tanju Çolak, Nahçıvan'da: "Buradaki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rusya piyasaları sarstı 7 yılın zirvesiRusya piyasaları sarstı! 7 yılın zirvesi#Petrol Fiyatları
Canlı yayında duyurdu... Rusyaya büyük yaptırımCanlı yayında duyurdu... Rusya'ya büyük yaptırım#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya için çember daralıyor İlk yaptırım kararı geldi...Rusya için çember daralıyor! İlk yaptırım kararı geldi...#RUSYA
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Dünya gündemine bomba gibi düştü 2 ay önceden tarih vermiş...Dünya gündemine bomba gibi düştü! 2 ay önceden tarih vermiş...#Vladimir Zhirinovsky
Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcının ifadesi ortaya çıktıPınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı'nın ifadesi ortaya çıktı#Pınar Gültekin
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Herkesin başına gelebilir Attığınız imzaya dikkatHerkesin başına gelebilir! Attığınız imzaya dikkat#Araç Kiralama
Meğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymışMeğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymış#Shiloh Jolie Pitt
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Yangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok ettiYangında büyük şüphe... 400 milyon doları alevler yok etti!#Kargo Gemisi
Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'#Prens George
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Tanju Çolak, Nahçıvan'da: "Buradaki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım..."

#Tanju Çolak#Nahçıvan#Futbol
Tanju Çolak, Nahçıvanda: Buradaki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım...

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov’un resmi davetlisi olarak Nahçıvan’a giden Tanju Çolak, "Buradaki gençlerin yetişmesi, bir şeyler öğrenmesi, futbola katkısı, altyapı ve tesisleşme anlamında yardımcı olacağım" dedi.

Haberin Devamı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Başkanı Vüqar Abbasov'un daveti üzerine gittiği Nahçıvan'da 19-22 Şubat 2022 tarihleri arasında resmi görüşmeler gerçekleştirdi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Azad Cabbarov da Çolak ile 10 yıllık futbol kalkınma planı çerçevesinde görüşme yaptı.

Tanju Çolak, Nahçıvanda: Buradaki gençlerin yetişmesine yardımcı olacağım...

Haydar Aliyev müzesini ziyaret eden Tanju Çolak, daha sonra alt yaş kategorilerindeki futbolcu çocuklarla buluştu.

Konuyla alakalı İHA'ya konuşan eski futbolcu, "Buradaki gençlerin yetişmesi, bir şeyler öğrenmesi, futbola katkısı, altyapı ve tesisleşme anlamında yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tanju Çolak#Nahçıvan#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık